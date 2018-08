1 sierpnia sinice nadal nie pozwalają się kąpać w wielu miejscach. Wykaz kąpielisk

Temu, że sinice tak szybko się rozwijają w wodach Bałtyku sprzyja pogoda. Bakteriom tym odpowiada wysoka temperatura wody przy jednoczesnym braku wiatru. Obecnie według serwisu kąpieliskowego, sinice uniemożliwiają kąpiel w 15 miejscowościach i miastach na Pomorzu.

Kąpieliska zamknięta z powodu sinic - stan na 1 sierpnia

Karwia,

Ostrowo,

Jastrzębia Góra,

Chałupy,

Kuźnica "Kościół",

Jastarnia,

Jurata,

Kąpielisko nad jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie,

Puck,

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej,

Machelinki,

Gdynia,

Sopot,

Gdańsk,

kąpielisko w Kolbudach

Ale czy sinice występują tylko w Bałtyku? Nie. Oprócz morskich kąpielisk, 1 sierpnia zakaz kąpieli z powodu tych bakterii obowiązuje w miejscowościach:

Debrzno,

Szczytno,

Niepruszewo,

Owińska,

Środa Wielkopolska,

Nieporęt

Skorochów,

Łąka.

Czym są sinice?

Sinice, nazywane też cyjanobakteriami, wydzielają groźne toksyny. Wejście do wody, w której doszło do zakwitu tych bakterii może skończyć się uciążliwą wysypką. Napicie się takiej wody może doprowadzić do biegunki. Sinice są również niebezpieczne dla zwierząt.