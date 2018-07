Chorwaci zbudowali tunel za 38 mln euro. Miał rozładować korki, a prowadzi w przepaść

nostalgiczna.emigrantka pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Nie mam pojecia z czego sie tak naigrawacie. Ten tunel, jakby go otworzyli do ruchu, to w pewnym sensie by korki rozladowal, nie? Moze nie tak jak bylo planowane, ale aut na drodze byloby znacznie mniej. Tylko postawic znaki drogowe "predkosc minimalna 120 km/h", i przy tym zaraz "nie zatrzymywac sie w tunelu".



Czarny humor.