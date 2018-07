Tragiczny wypadek w Tomaszowie Mazowieckim. Mężczyzna potknął się i wpadł do Pilicy

Do wypadku doszło kilkanaście minut po godzinie 14. Jak podaje dzienniklodzki.pl strażacy dostali informację mężczyźnie, który miał wpaść do rzeki Pilicy. Jak mówią przesłuchani przez policję świadkowie, mężczyzna szedł ulicą Kępa tuż przy brzegu rzeki. W pewnym momencie potknął się i wpadł do wody.

Ludziom, którzy byli w pobliżu udało się wyciągnąć 49-latka, ale mimo podjętej reanimacji lekarz, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon.