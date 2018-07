Po 31 latach dowiedziała się, że jej dziecko podmieniono w szpitalu. Odszkodowania nie będzie

Pani Joanna oraz jej biologiczny syn, 36-letni Mateusz, domagali się po pół miliona złotych odszkodowania od Skarbu Państwa za zamienienie dzieci w szpitalu i rozdzielenie rodziny. Jednak sąd w Łodzi oddalił ich powództwo - podaje TVN24.

Teraz reprezentująca ich mec. Maria Wentlandt-Walkiewicz czeka na pisemne uzasadnienie wyroku. - Jesteśmy rozczarowani decyzją. Na pewno będziemy się od niej odwoływać - zapowiada i dodaje, że to krzywdzący wyrok. Wentlandt-Walkiewicz wyjaśniła, że sąd argumentował, iż w momencie zamiany dzieci (w 1981 roku) nie obowiązywały przepisy o ochronie dóbr osobistych, które miałyby być podstawą do odszkodowania.

Prawniczka przekonuje z kolei, że argumentacja o tym, że prawo nie działa wstecz nie jest tu adekwatna, bo konsekwencje zamiany dzieci istniały na długo po ich zamianie, a więc już w czasie obowiązywania przepisów.

Biologiczny syn odnaleziony pod 31 latach

Joanna przez całe życie wychowywała Łukasza - tymczasem jej syn, Mateusz, żył w innej rodzinie. Kobieta zorientowała się dopiero, gdy została babcią i razem z całą rodziną porównywali grupy krwi. Okazało się, że grupa, jaką ma Łukasz, nie pasuje do reszty. Po tym testy DNA wykazały, że nie jest spokrewniony z matką i ojcem.

Matka dotarła do dokumentów dot. innych narodzin tego samego dnia w Piotrkowie Trybunalskim. W końcu - po 31 latach - odnalazła biologicznego syna - opisuje TVN24. Odkrycie źle wpłynęło na relacje mężczyzn z rodzinami, w których się wychowywali. Łukasz wpadł w depresję i mówi, że "stracił swoich bliskich". Mateusz mówi, że ludzie, którzy go wychowali, "zawsze będą jego rodziną", ale on patrzy na sytuację inaczej, niż oni.