Tajemnicza "Brygada Wschód" grozi zamachem deweloperowi z Bielska-Białej. Znamy treść listu

Do redakcji lokalnych mediów w Bielsku-Białej trafił list organizacji "Brygada Wschód". Ta żąda od jednego z deweloperów, by zaprzestał inwestycji. Sprawa trafiła do prokuratury. Deweloper na razie nie komentuje sprawy.

Cała sprawa miała swój początek 17 lipca, kiedy doszło do eksplozji na budowie apartamentowców przy ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej. Zawalił się wówczas jeden segment budynku mieszkalnego w surowym stanie. Okoliczności wybuchu bada prokuratura, która nie wyklucza, że mógł być on efektem czyjegoś celowego działania. Teraz do redakcji lokalnych mediów w Bielsku-Białej trafił list organizacji podpisany przez "łączniczkę Pocahontas" z organizacji "Brygada Wschód". W liście tym brygada przyznaje się do spowodowania eksplozji. Twierdzi, że deweloper rujnuje przyrodę na Sarnim Stoku. "W Bielsku-Białej, w jednej z północnych dzielnic tego miasta, zawiązała się grupa wojowników, zdolna zatrzymać armię barbarzyńców. Obronią ten skrawek ziemi

przed ich szponami. Właśnie tutaj, na zboczach „Sarniego Stoku" deweloperskich zbrodniarzy czeka zagłada!" - brzmi fragment listu opublikowany przez portal Bielsko.info. Organizacja grozi, że jeśli deweloper nie odejdzie, "pewnego dnia lub pewnej nocy huki zagrzmocą jeszcze głośniej, niż ostatnio [pisownia oryginalna - red.]". "Brygada Wschód" stawia firmie ultimatum - do 6 sierpnia ma wstrzymać roboty, a do 31 października uprzątnąć plac budowy. Bielska prokuratura bada sprawę Na razie nie wiadomo, czy list jest realną groźbą, czy może czyimś żartem. Prokuratura deklaruje, że nie bagatelizuje sprawy. - Informacje dotyczące listu traktujemy nadzwyczaj poważnie. Podmiot, o którym mowa w liście, nie jest nam znany - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Jacek Boda z Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej. Śledczy będą ustalać, kto jest autorem lub autorami listu i czy rzeczywiście te osoby mogą mieć związek z eksplozją, do której doszło 17 lipca. Deweloper na razie odmówił naszej redakcji komentarzy w tej sprawie.

