We Wrocławiu rusza proces Jerzego Owsiaka. Lider WOŚP ma odpowiadać za wulgarne słowo

franekzjanek 2 godziny temu Oceniono 46 razy 20

Kiedy za swoje słowa , obrażające nas Polaków odpowiedzą ci , którzy teraz są przy korycie .Co z powagą marszałka Senatu , gdy mówi o Polakach ŚWIRY a marszałek Sejmu o zagazowaniu szczurów , co z poszanowaniem całej reszty Polaków gdy słyszą już od ponad 13 lat z ust polityków PiS takie oto inwektywy pod swoim adresem .

Kto za te wulgaryzmy wyrażane publicznie przy każdej nadarzającej się okazji ..chociaż przeprosi ? ..czym jest słowo które wypowiedział Jurek wobec tych poniżej ...On wam jeszcze mało powiedział bo jego kultura mu na to nie pozwala ... a wy , buraki czy potraficie czasami ugryźć się w język niż kogoś obrażać ???



.

1. lumpeninteligenci ,

2. ciemny lud,

3. wykształciuchy,

4. bure suki,

5. łże elity ,

6. spieprzające dziady,

7. małpy w czerwonym,

8. zomowcy z Soilidarności,

9. wiejskie głupki,

10. liberalna żuleria,

11. miłośnicy "Szkła kontaktowego",

12. ci z podwórek,

13. forumowy runsztok,

14. prorosyjskie lobby,

15. gnoje, drobne pijaczki,

16. tuskomatołki,

17. brudne sieci,

18. banda durniów ,

19. kompatybilni z Palikotem,

20. degeneraci z Platformy,

21. dziadowska Polska ,

22. tępe ćwoki,

23. półgłówki,

24. obsrańce ,

25. tłumoki ,

26. germanofilskie szambonurki,

27. sowieckie pachołki ,

28. śmierdziele,

29. smrole,

30. zdegenerowana młodzież,

31. rozmaici pospolici przestępcy,

32. medialni półdebile,

33. agenci dawnych służb,

34. byli działacze PZPR,

35. nawróceni jewropejczycy,

36. PO to takie dresiarskie niedouczone bydło,

37. komuniści i złodzieje,

38. pedały,

39. flagowe modele POjebów z Gówna Wyborczego,

40. użyteczni idioci,

41. pryszczaci niby-wykształceni z dużych miast,

42. dworcowi żule,

43. pofarbowane łby ,

44. ukryta opcja niemiecka ,

45. zdziczałe chłopy ,

46. lemingi ,

47. marycho-palacze,

48. lewacy,

49. element antypatriotyczny,

50. gendery,

51. gorsza odmiana Polaków,

52. konfederacja zdrady narodowej,

53. ci, o kilka poziomów niżej ,

54. cykliści i wegetarianie ,

55. kobiety w norkach,

56. Geje

57. Lesbijki

58. Konkubenci

59. Ateiści

60. Innowiercy

61. Wegetarianie

62. Rowerzyści

63. Dziennikarze

64. Prawnicy

65. KODziarze

66. Posłanki i posłowie opozycji

67. Feministki

68. Bezdzietni i single

69. Zwierzętolubni

70. Liberałowie

71. Fani Mrożka i Miłosza

72. najbardziej zdemoralizowany element

73. ci panowie / o poprzednich prezydentach /

74. zespół kolesi / o obecnych sędziach SN /

75. osoby pełniące obowiązki Polaka i ich potomkowie

76. folksdojcze

77. to coś, to należy złapać i ogolić , powiesić na stryczku lub zastosować chemioterapię

78. buntownicy

79. rebelianci

80. pasożydy

81. kodowcy

82. lewacy

83. miłośnicy kolorowych kredek

84. ludzie specjalnej troski

85. ujadacze

86. przestępcy

87. dzicz spod Wawelu

88. kobiety wykolejone

89. ulicznice

90. złogi

91. kanalie

92. mordy zdradzieckie

93. ubeckie wdowy

94. kanalie

95. stare, bolszewickie upiory

96. oczadziali

97. element animalny

98. kompatybilni z Bono

99. no name

100. zamknięte mordy

101. wyciąć , ogolić , zagazować

102. najgorszy sort Polaków

103. gestapowcy

104. z genem zdrady narodowej

105. donosiciele

106. UBeki

107. SBeki

108. gwałciciele

109. ludzie w futrach, norkach

110. nawóz polityczny

111. establishment

112. warcholstwo

113. łotry

114. dzicz

115. ulicznice

116. wywłoki

117. szmaty

118. wyrywający paznokcie

119. rasa podległa panom

120. barbarzyńcy

121. rebelianci

122. stare upiory bolszewickie

123. szmaty i wiedźmy

124. nieru...e aktywistki

125. polityczne lumpy

126. grzyby

127. szczury

128.bezczelne chamy

129. świry

....