Biskup gliwicki Jan Kopiec był pytany przez Katolicką Agencję Informacyjną m.in. o relacje polsko-niemieckie. Duchowny stwierdził, że podniesienie przez polskich polityków kwestii reparacji wojennych to "niepotrzebne eskalowanie problemów".

- Jeśli mówimy o niemieckich rekompensatach, to należy wziąć pod uwagę olbrzymią pomoc jaka przez kilkadziesiąt lat przychodziła z Niemiec do Polski. Szczególne znaczenie pomoc ta miała dla naszego Kościoła - podkreślił biskup Kopiec, mówiąc o fundacji niemieckiego episkopatu, która wspiera Kościół we wschodniej Europie.

Duchowny odniósł się również do bieżącej sytuacji politycznej i rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że "Kościół nigdy nie opowiada się po stronie jakiejś partii".

Natomiast zaniedbaniem z naszej strony jest zbyt duże pobłażanie dla procesu "upartyjniania" państwa przez jedną opcję. Reforma państwa, która zawsze jest potrzebna, tego nie wymaga. To jest grzech, który popełniamy

- stwierdził.

Bp Jan Kopiec o konstytucji i niezależności sądów

Biskup przyznał, że niektórzy duchowni popierają określoną partię, ale "to nie powinno mieć miejsca". Według Jana Kopca Kościół nie powinien milczeć, "kiedy naruszony zostaje porządek nie tylko konstytucyjny, ale porządek moralny gwarantujący normalny rozwój każdej społeczności".

Również wtedy, kiedy widzimy, że władza jest nadużywana, bądź gdy nadużywane są środki, którymi ona dysponuje. Także wtedy, kiedy naruszane są podstawowe prawa człowieka, np. prawo do godności osoby ludzkiej czy prawo do życia. (...) Zawsze powinna być zagwarantowana niezależność sądów od władzy politycznej

- dodał biskup.

Jan Kopiec jest profesorem nauk teologicznych, od 2012 r. pełni funkcję biskupa diecezjalnego gliwickiego.