Pogoda dzień po dniu. Spiekota dotrze do wszystkich województw. Temperatury? Nawet 35 stopni

Pogoda w tym tygodniu pozostanie upalna. Eksperci nie mają wątpliwości, że w ciągu kilku najbliższych dni nie powinniśmy spodziewać się znacznego ochłodzenia.

Synoptyk IMGW Anna Nemec wyjaśnia, że upały przyniosła zwrotnikowa masa powietrza z południowego wschodu. - Zahaczyła o Morze Czarne, dlatego jest tak wilgotna i bardzo ciężka do wytrzymania - dodaje.

Pogoda na pierwsze dni sierpnia

Pogoda w środę 1 sierpnia przyniesie temperatury rzędu nawet 34-35 stopni Celsjusza - czytamy na portalu Ventusky.com. Najgoręcej będzie na północnym zachodzie Polski. Najchłodniej będzie na południu - tam słupki rtęci wskażą ok. 22-25 stopni. W ciągu dnia mogą pojawić się burze wraz z opadami deszczu, głównie na południu, chociaż niewykluczone, że w godzinach wieczornych dojdzie do nich również w centrum i na północy.

Pogoda w Polsce

Pogoda w czwartek 2 sierpnia nadal będzie upalna, spadki temperatur w porównaniu do środy będą niewielkie. Najgoręcej na zachodzie - nawet 34 stopnie, najchłodniej - znów w górach, ok. 25-26 stopni (w rejonie Zakopanego ok. 21 stopni). W pozostałych rejonach słupki rtęci wskazywać będą ok. 30 stopni. Burze i opady deszczu w ciągu dnia na południowym wschodzie, mogą się również pojawić na jednak na północy i w centrum.

Pogoda

Pogoda w piątek 3 sierpnia to niższe wskazania na termometrach. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie słupki rtęci będą wskazywać od 28 do 32 stopni, ale za to na północy i południu miejscami nawet 24-25 stopni. Burze głównie na południowym zachodzie i na Podlasiu, gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Pogoda

Pogoda w sobotę 4 sierpnia w przeważającej części kraju nie będzie już tak upalna, jak w poprzednie dni. Najgoręcej na zachodzie, gdzie temperatura może wynieść nawet 31-32 stopnie. W pozostałych województwach wyniesie ok. 25-28 stopni. Burze mogą wystąpić na Pomorzu, a także na południu. W pozostałych regionach słonecznie lub niewielkie zachmurzenie, na Podlasiu może popadać.

Pogoda

Pogoda w niedzielę 5 sierpnia nie przyniesie już temperatur powyżej 30 stopni. Choć trudno w to obecnie uwierzyć, na północy mogą wystąpić temperatury rzędu 22-25 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie. Burze mogą wystąpić na wschodzie i południu, gdzieniegdzie opady deszczu.

Pogoda

Według prognoz portalu Ventusky.com temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza w większości województw będą utrzymywać się jeszcze w poniedziałek i wtorek. A w środę temperatura znów podskoczy - nawet do 33 stopni.