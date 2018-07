Śnięte ryby w kilku zbiornikach wodnych w Polsce. Ucierpiała także rzeka Czarna Hańcza

herr7 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Pierwsza sprawa - w wodzie rozpuszcza się bardzo niewiele tlenu i jest go mniej wraz ze wzrostem temperatury. O to nie trudno w lecie, szczególnie przy niskich opadach. Drugi czynnik to eutrofizacja wód - inaczej mówiąc stosowane w rolnictwie nawozy przedostają się do wód gruntowych, rzek i jezior. To powoduje pojawienie się sinic.

Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne i to już teraz jest bariera dla rozwoju rolnictwa na wielu obszarach. Jak można to zmienić? Stosować "zielone" technologie oparte na biologicznym wiązaniu azotu tj. uprawiać takie rośliny jak groch, fasola, łubin czy koniczyna. Warto pamiętać, że obecnie zużycie nawozów azotowych w Polsce jest wyższe niż w Danii.