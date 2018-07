Nieoficjalnie: Rosjanie zgadzają się na przyjazd polskich prokuratorów do Smoleńska

Strona rosyjska zgodziła się na to, by polskie "kompetentne organy" przybyły do Smoleńska na oględziny szczątków prezydenckiego samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku - podaje portal Wpolityce.pl. Termin, skład polskiej delegacji i czynności, które mają być tam prowadzone, nie zostały jeszcze ustalone.

Kilka tygodni temu podkomisja smoleńska kierowana przez byłego szefa MON Antoniego Macierewicza poinformowała o tym, że odmówiono jej możliwości rekonstrukcji samolotu z odłamków.

Jak podaje portal Wpolityce.pl, nie oznacza to, że Rosjanie całkowicie zabronili Polakom dostępu do szczątków. Na dowód portal przytacza fragmenty pisma, które miał przysłać rosyjski komitet śledczy.

"Strona Polska została poinformowana o możliwości przybycia przedstawicieli polskich kompetentnych organów do Federacji Rosyjskiej, zaproponowano także uzgodnienie terminu ich przybycia celem uczestnictwa w dodatkowych oględzinach agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych Tu-154M, który rozbił się w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. Polskie kompetentne organy zostały także powiadomione o niemożności rekonstrukcji samolotu z odłamków, zebranych na miejscu zdarzenia bez ich naruszenia, zmiany ich wyglądu zewnętrznego i cech szczególnych"

- mieli odpowiedzieć Rosjanie.

Równolegle śledztwo ws. okoliczności katastrofy prowadzi Prokuratura Krajowa i wszystko wskazuje na to, że to głównie powołani przez nią biegli mają pojechać do Smoleńska.