Pogoda na wtorek. W całej Polsce będzie gorąco. Ostrzeżenia przed upałem i burzami

Pogodowa kulminacja dopiero przed nami. We wtorek w ciągu dnia w większości kraju będzie około 30 stopni Celsjusza, a na zachodzie (okolice Leszna i Zielonej Góry) - nawet 33. W związku z opadami deszczu nieco chłodniej będzie na południu, w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Dopiero po godz. 20 temperatura zacznie spadać. W nocy z wtorku na środę będzie powyżej 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek: upał i burze

Szczególnie na południowym wschodzie przez cały dzień mogą pojawiać się silne burze i deszcze. Zagrzmieć może też na Śląsku, w Łódzkiem i na Pomorzu. Lokalnie burze mogą pojawić się też w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Przez cały dzień wiać będzie umiarkowany, wschodni wiatr. W czasie burz może on być silny i gwałtowny. Ciśnienie wyniesie od 1016 do 1020 hektopaskali.

IMGW wydało ostrzeżenia przed groźną pogodą. Dotyczą one upałów w praktycznie całym kraju. Obowiązują także ostrzeżenia burzowe dla większości województw. Spokojniej będzie jedynie na północnym zachodzie oraz na Podlasiu. Aktualne ostrzeżenia sprawdzisz na stronie pogodynka.pl.

Według prognozy pogody IMGW biomet w całej Polsce będzie niekorzystny lub bardzo niekorzystny w związku z gorącym i parnym powietrzem.

Ekstremalna pogoda w Europie

Upały potrwają co najmniej do 2 sierpnia, jednak możliwe, że zbliża się umiarkowanie ochłodzenie. Wyjątkowo gorąco zrobi się za to na południu Europy - w niektórych regionach Hiszpanii i Portugalii może być nawet 48 stopni.

Sprawdź aktualną prognozę na interaktywnej mapie: