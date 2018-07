Ekstremalna pogoda. Przed nami kulminacja upałów. Najnowsze dane: temperatura sięgnie 36 st. C

Pogoda. Upały w Polsce (Ventusky)

Miejscami już jest ponad 30 st. C, ale temperatura jeszcze wzrośnie. Niektóre prognozy wskazują, że nawet do 36 st. C.

Pogoda stała się męcząca, a upały nie odpuszczają. W Polsce ma być w najbliższych dniach od 30 do 34 st. C. Jak informowaliśmy już wcześniej na gazeta.pl, najcieplej będzie na zachodzie kraju. Pogoda. Najgoręcej koło Zielonej Góry Prawdopodobnie to właśnie w tamtym rejonie Polski, a dokładnie w okolicy Zielonej Góry, w środę 1 sierpnia padnie rekord. Temperatura może sięgnąć nawet 36 st. C - ostrzega synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasilewski. - Jeśli tak będzie, to czeka nas prawdopodobnie najcieplejszy dzień 2018 r. - informuje ekspert od pogody. Na zamieszczonej przez niego mapie widać, że w środę najniższa temperatura będzie na wschodzie Polski. Tam termometry pokażą "jedyne" 28-29 st. C. Ochłodzenie dopiero od piątku. Wtedy będziemy mogli cieszyć się letnią pogodą już bez ekstremalnych temperatur. Ekstremalne upały w przyszłości będą normą

