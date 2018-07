Samochód wpadł do rzeki w Borach Tucholskich. Autem podróżowała cała rodzina

Nie wiadomo jeszcze, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Z ustaleń policji wynika, że kierowca renault na łuku drogi zjechał z drogi do rzeki Prusiny. Auto wylądowało na dachu.

Samochodem podróżowało 5 osób – dwoje dorosłych i troje dzieci. – Kobieta z dziećmi została zabrana do szpitala na badania. To profilaktyczne badania. Na ten moment nie mamy informacji, by ich zdrowiu i życiu zagrażało niebezpieczeństwo – mówi serwisowi nswiecie.pl sierż. szt. Joanna Tarkowska, oficer prasowy KPP w Świeciu.