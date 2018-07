Kierował z trzema promilami w organizmie, a pijani pasażerowie poszczuli policjanta psem

Policjant z drogówki w Świdnicy w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Po godzinie 19. jadąc swoim samochodem wraz z synem drogą krajową K 35, w okolicach miejscowości Wojnarowice na Dolnym Śląsku zauważył jadący środkiem jezdni samochód. Kierujący sprawiał wrażenie niepanującego nad pojazdem. Na łuku drogi nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zatrzymał się na drodze, blokując całkowicie przejazd. Zmusił tym samym policjanta, jak i innych kierujących do gwałtownego hamowania.

Funkcjonariusz natychmiast podbiegł do kierującego by upewnić się, że zachowanie to nie było skutkiem pogarszającego się stanu zdrowia. Okazało się jednak, że czuć było od niego woń alkoholu. Policjant nakazał mężczyźnie opuścić pojazd, ale ten zaparł się o kierownicę i próbował ponownie uruchomić samochód. Używając chwytów obezwładniających funkcjonariusz zmusił go jednak do opuszczenia auta.

W samochodzie znajdowały się jeszcze dwie osoby, również w stanie nietrzeźwości, które by zmusić policjanta do odstąpienia od czynności podjętych wobec pijanego kierowcy, wypuściły z bagażnika samochodu psa. Zaczęły też szczuć nim funkcjonariusza.

Wezwani na miejsce policjanci drogówki z Wrocławia wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu w Sobótce zatrzymali nietrzeźwego kierowcę oraz pasażerów auta. Mężczyznę poddano badaniu na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem blisko 3 promili. 44-latek miał też sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

O dalszym losie osób zatrzymanych zdecyduje teraz sąd. Czujność policjanta i podjęte przez niego działania pozwoliły prawdopodobnie uniknąć tragedii na drodze.