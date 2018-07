Weekend wydawał się wam zbyt ciepły? Należy przygotować się na jeszcze gorętszą pogodę w nadchodzącym tygodniu. Synoptycy już ostrzegają przed upałami pod koniec lipca i początku sierpnia.

Pogoda w Polsce w tym tygodniu Fot. windy.com

W nadchodzącym tygodniu w najcieplejszym momencie termometry mogą pokazywać nawet 33-34 stopnie. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza utrzyma się co najmniej do czwartku 2 sierpnia - prognozuje IMGW.

Apogeum upałów należy spodziewać się we wtorek i środę: wtedy w całym kraju termometry wskażą co najmniej 29 stopni, a na zachodzie nawet 34 st. C.

Później upały powinny nieco zelżeć, a temperatura w całej Polsce ma od piątku spaść poniżej 30 st. C.

Prognoza pogody na najbliższy tydzień. Gdzie wystąpią burze?

Fala gorąca, jaka przetoczy się przez Polskę, będzie przerywana przez letnie burze z gradem i przelotne deszcze. Taka burzowa pogoda według IMGW utrzyma się co najmniej do środy, 1 sierpnia.

Dla prawie całej Polski do 1 sierpnia dnia wydane są ostrzeżenia 2. stopnia przed upałami i 1. stopnia przed burzami z gradem. Wyjątkami spoza tej listy są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie - tam ani upał, ani burze nie powinny być groźne.