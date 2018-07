Pogoda długoterminowa na sierpień. Do kiedy potrwają męczące upały?

W sierpień wejdziemy z upalną i burzową pogodą. Temperatura powyżej 30 st. C ma być w Polsce normą. Kulminacja upałów nastąpi w środę 1 sierpnia. I tu prognozy niewiele się różnią. Przykładowo IMGW podaje, że w najcieplejszym dniu ma być 33 st. C, zaś synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasielewski wyliczył, że będzie to aż 34 st. C. W najchłodniejszych rejonach kraju będzie "jedynie" 29 stopni Celsjusza.

Pogoda na sierpień

Dalsza część sierpnia ma być, wedle najnowszych prognoz długoterminowych, chłodniejsza. Upały potrwają do czwartku 2 sierpnia, a w piątek 3 sierpnia powinny zelżeć - podaje Grażyna Dąbrowska z IMGW. Co dalej?

Prognozy Windy.com i TVN Meteo przewidują, że temperatura w kolejnych dniach zejdzie w okolice 20-25 st. C.

Taka przyjemna letnia pogoda ma utrzymać się co najmniej do połowy sierpnia. Wiadomo jednak, że prognozy długoterminowe bywają zawodne. Dobrze sprawdzać pogodę na bieżąco. O zmianach będziemy informować na gazeta.pl