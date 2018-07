Powstaniec opowiadał o złych dowódcach. Nagle mu przerwano. "Kończymy uroczystość"

W Warszawie rozpoczęły się już uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda odznaczał powstańców, a także osoby, które są zaangażowane w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach z 1944 roku. Wręczano Ordery Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi, a wydarzenie transmitowała TVP Info.

Podczas uroczystości zabrał głos 95-letni uczestnik powstania. Zaczął opowiadać, że zryw upadł przez złych dowódców. - Jestem żołnierzem Woli, Starówki i Śródmieścia. Dlaczego Powstanie upadło? Dlatego że mieliśmy złych dowódców, uciekli ze Starówki, zostawili na zatracenie szpitale - mówił.

Powstaniec apeluje do Andrzeja Dudy

W pewnym momencie 95-latkowi przerwano wypowiedź. - Szanowni Państwo, na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, dziękuję - oznajmił przez mikrofon dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, który pojawił się u boku powstańca. Po chwili dołączył do niego Andrzej Duda (widać to na zdjęciach powyżej). Prezydent zaczął ściskać rękę 95-latka. Powstaniec nie przerwał, tylko zaapelował do Dudy:

Panie prezydencie, jedyne odznaczenie dla warszawiaków to Virtuti Militari. A jak nas uhonorowała pani premier Suchocka? To wiemy. Zabrała inwalidom wojennym połowę emerytury, połowę renty.

Mam 95-lat i panie prezydencie tylko Virtuti Militari tutaj się należy, nie ma innego odznaczenia.

Ciężko określić, czy w ten sposób 95-letni powstaniec krytykował, że takiego odznaczenia nie wręczono podczas uroczystości, czy też był to raczej apel o to, by rozważyć Virtuti Militari dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Mimo sugestii, by kończył i obecności na scenie Dudy i Ołdakowskiego, powstaniec kontynuował wspomnienia - dziękował księżom, którzy "namaścili powstańców" do walki, mówił, ile razy został ranny.

Po jego słowach głos zabrał ponownie prezydent Andrzej Duda, który podziękował za te wspomnienia, a uroczystość toczyła się dalej.