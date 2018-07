Policyjna operacja "Rekonesans" z 2017 r. Ujawniono meldunki. "Przyniósł dwa pęki białych róż"

bob_59 16 minut temu Oceniono 14 razy 8

A tak kiedyś Kaczyński skomlał o tzw. inwigilacji prawicy.

Jak czas pokazał, służby prawidłowo zdiagnozowały zagrożenia ale nic nie zrobiły. Widocznie ktoś nie mógł wtedy uwierzyć, że Kaczyński to mały Adolf...



"Ocena działalności niektórych ugrupowań politycznych" - dokument UOP z 1993 (fragmenty):

"Działalność polityczno-społeczna niektórych polityków wykracza poza ogólnie przyjęte reguły walki politycznej. Dotyczy to Jarosława KACZYŃSKIEGO i Adama GLAPIŃSKIEGO z Porozumienia Centrum; Jana OLSZEWSKIEGO i Romualda SZEREMIETIEWA z Ruchu dla Rzeczypospolitej; Jana PARYSA z Ruchu III Rzeczypospolitej i Antoniego MACIEREWICZA z Ruchu Chrześcijańsko Narodowego - Akcja Polska oraz kierownictwa KPN. Politycy ci, nie potrafią, lub nie chcą zachowywać się jak konstruktywna opozycja, a swoimi działaniami celowo dążą do rozbicia konstytucyjnych struktur państwa (od słowa "celowo" podkreślone długopisem i oznaczone wykrzyknikiem - PAP), aby w powstałym chaosie przejąć władzę, wyeliminować znaczących polityków innych partii i w konsekwencji ustanowić dyktaturę."

"Największe zagrożenie (słowa podkreślone długopisem -PAP) dla struktur państwa ma działalność osób związanych z J. KACZYŃSKIM i A. GLAPIŃSKIM (nazwiska podkreślone długopisem - PAP). Charakteryzuje się ona dużą skutecznością i bezwzględnością, budową struktur mafijnych, metodycznym i konsekwentnym osiąganiem zakładanych celów. "

"Z dotychczasowego niepełnego rozpoznania operacyjnego w ramach sprawy FOZZ wynika, że osoby związane ze spółką "Telegraf", a wcześniej wchodzące w skład Grupy Politycznej "Wola" (od słowa "osoby" podkreślone długopisem - PAP), wykorzystując swoje wpływy (wysokie stanowiska w Kancelarii Prezydenta i w rządzie), uzyskiwały pieniądze (ostatnie dwa słowa podkreślone długopisem - PAP) od bogatych przedsiębiorstw szantażując ich (dwa ostatnie słowa podkreślone długopisem - PAP) kierownictwa przeprowadzeniem czystki. W gminie Wola za koncesje, lokale itp. pobierane były opłaty na Porozumienie Centrum. "