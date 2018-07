Kierowca z Łodzi zaczął pchać zepsute auto. Samochód stoczył się i uderzył w grupę dzieci

wispar1 godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Kiedyś wjechał mi w auto inny samochód, mijający ludzie mieli w d... problem i jechali dalej, ten co we mnie wjechał zajął się swoim autem i go więcej nie interesowało. Akurat jechała policja, zatrzymali się i pomogli - ale dla nich najważniejsze było żeby udrożnić pas drogi na którym stał niesprawny samochód, więc z ich pomocą przepchnęłam samochód w najbliższy wjazd do jakiejś restauracji. Ale policja pomogła pchać tylko do krawędzi chodnika a później po prostu odwrócili się i poszli.. a wjazd był stromy i trzeba było dopchać jeszcze z 6 metrów żeby móc stanąc na płaskim... więc tuż za chodnikiem okazało się że pcham samochód z tyłu sama, a samochód ciężarem stacza się na mnie nie byłam w stanie go sama utrzymać a co dopiero pchać do przodu... wokoło gapie, każdy ma w d... przyszedł popatrzeć a nie pomagać nikt z własnej inicjatywy nie zareagował. Dopiero krzykami skierowanymi do konkretnych osób wymusiłam by dwóch facetów podeszło i pomogło.

Współczuję temu kierowcy. Gdyby społeczeństwo było przyzwoite, obywatelskie, zainteresowane czymś więcej niż końcem własnego nosa - to by do tego nie doszło , bo znalazło by się jeszcze kilka osób które by auto pchały a on by mógł kierować autem.. Ale w dzisiejszym wrednym świecie jest właśnie tak - najpierw każdy obojętnie patrzy jak się męczysz i sobie nie radzisz z czymś, a jak już się wypadek zdarzy to zaczyna się lincz i wybuch agresji na ciebie...

Obyście - wy obojętni niepomocni przechodnie - sami się nie znaleźli kiedyś w takiej sytuacji.