Sinice w Bałtyku widać nawet z kosmosu. Polskie morze pokryte zielenią

Trwa problem z sinicami w Bałtyku. Co prawda występują one co roku, jednak w tym ich nasilenie jest wyjątkowo duże, największe nawet od 12 lat.

Rozwojowi tych bakterii sprzyja pogoda: ostatnie upały doprowadziły do podwyższenia temperatury wody, a sinice szybko rozmnażają się, gdy ma ona od 16 do 20 stopni Celsjusza.

Najwięcej sinic występuje na Pomorzu, w rejonie Zatoki Gdańskiej i Helu. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Trójmieście i okolicach, gdzie zamknięta jest większość kąpielisk.

Sinice widziane z kosmosu

Prawdziwą skalę problemu z sinicami prezentują też mapy satelitarne - z ujęć z kosmosu widać, że sinice wręcz zabarwiły na zielono polskie morze. Tak wyglądał Bałtyk w okolicach Trójmiasta 27 lipca tego roku na zdjęciach z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus.

Bałtyk, 27 lipca. Widok na morze z sinicami z satelity Copernicus Sentinel / scihub.copernicus.eu /Fotor

Tak z kolei wygląda przybliżenie na sam Gdańsk. Można zauważyć, jak ogromne skupiska sinic, które przesuwają morskie fale.

Gdańsk, Bałtyk, 27 lipca. Widok na morze z sinicami z satelity Copernicus Sentinel / scihub.copernicus.eu

Tak z kolei prezentuje się szersze ujęcie, z większej odległości, na Zatokę Gdańską (półwysep Helski niestety przysłoniły chmury).

Sinice w Zatoce Gdańskiej widziane z satelity Copernicus Sentinel / scihub.copernicus.eu

Zobacz także zdjęcia na stronie biqdata.wyborcza.pl.

Sinice. Lista zamkniętych kąpielisk - stan na 28 lipca

By sprawdzić, które kąpieliska nad Bałtykiem (i nie tylko) są zamknięte przez sinice, wystarczy wejść na stronę sanepidu (serwis kąpieliskowy), gdzie na bieżąco aktualizowana jest sytuacja nad wodą.

Sinice w Bałtyku. Oto zamknięte kąpieliska - sytuacja na 28 lipca:

Molo Gdańsk Brzeźno

Gdańsk Klipper

Jelitkowo Gdańsk

Jelitkowo Kąpielisko przy plaży "C" w Łebie

Kąpielisko przy plaży "A" w Łebie

Gdynia Redłowo

Gdynia Orłowo

Gdynia Śródmieście

Gdynia Babie Doły

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Władysławowo wejście nr 9

Władysławowo wejście nr 10

Władysławowo wejście nr 6

Władysławowo wejście nr 4

Władysławowo Półwysep wejście nr 3

Jastrzębia Góra wejście nr 22

Jastrzębia Góra wejście nr 23

Jastrzębia Góra wejście nr 25

Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie

Karwia wejście nr 43

Karwia wejście nr 45

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS

Kąpielisko morskie w Białogórze Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Kąpielisko morskie w Dębkach

Chłapowo wejście nr 13

Chłapowo wejście nr 12

Chałupy wejście nr 22

Ostrowo wejście nr 35

Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach

Sinice - jakie dolegliwości wywołują?

Należy uważać i omijać sinicowe kożuchy. Kontakt z nimi może wywołać szereg dolegliwości, m.in. swędzenie i łzawienie oczu, wysypkę, a także biegunkę, gorączkę czy wymioty.

Jeżeli ktoś miał jednak kontakt z zanieczyszczoną wodą, w której występowały sinice, lub wypił ją, nie ma sposobów na to, by zapobiec powikłaniom. Nie ma zasady, że dolegliwości się pojawią, jednak mogą wystąpić nawet kilka dni po kontakcie ze skażoną wodą.