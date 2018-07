ubrana_prawda godzinę temu Oceniono 23 razy 9

Kilkadziesiąt minut szalał ? No, ładnie....A gdyby tak strzelał z rkm-u ? Jednym słowem gdyby był zorganizowanym i uzbrojonym szaleńcem, to by było kilkadziesiąt ofiar i tyle samo rannych. On nie powinien był tak hasać dłużej niż 5 minut. Bezpieczeństwo w Polsce stoi pod dużym znakiem zapytania.