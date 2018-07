Kora Jackowska nie żyje. Artystka i wokalistka zespołu Maanam miała 67 lat

tajemnicza_wyspa 9 minut temu Oceniono 1 raz 1

Serdecznie witam panie dziennikarzu

Zanim opowiem panu o swych planach

Na imię mam Gladys del Carmen

La Torullo Gladys Semiramis



Chcę jeszcze raz pojechać do Europy

Lub jeszcze dalej do Buenos Aires

Więcej się można nauczyć podróżując

Podróżować, podróżować jest bosko



Ciągle pan pyta co sądzę o mężczyznach

Ach proszę pana jaki pan jest ciekawski

Naturalnie myślę o mężczyznach

Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires