Lublin: pożar autokaru, którym osoby głuchonieme wracały z kolonii. 4 dzieci w szpitalu

loneman godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Katonazisci moga teraz pokpic do woli (poki trzezwi o tej porze dnia i tygodnia) jak bawily ich razem z "wielkimi panami" starania matek by ich ulomne dzieci maly godne zycie, urodzily sie czesto wg motta "byle nadac imie i ochrzcic..." ...bo co potem to nie jest interes kosciolowych swietoszkow 🐷