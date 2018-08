Niedziele handlowe. Godziny otwarcia sklepów Lidl, Auchan, Tesco w pierwszy weekend sierpnia

Niedziele handlowe 2018. W które niedziele otwarte są sklepy?

Zgodnie z ustawą o niedzielach handlowych w każdym miesiącu 2018 roku wypadają dwie niedziele handlowe. Są to zazwyczaj pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca. Ilość i miejsce niedziel handlowych w kalendarzu może się zmienić, jeśli w danym miesiącu wypada jakieś ważne święto, np. Boże Narodzenie.

Niedziele handlowe - sierpień 2018. 5 sierpnia - sklepy otwarte czy zamknięte?

Ze względu na to, że 5 sierpnia to pierwsza niedziela miesiąca, jest to także niedziela handlowa. W dni takie jak ten bez przeszkód mogą handlować popularne sklepy wielkopowierzchniowe (Lidl, Tesco, Auchan, Biedronka), ale także galerie handlowe i małe sklepiki.

Kolejna niedziela handlowa dopiero 26 sierpnia, czyli za trzy tygodnie.

Niedziele handlowe. Jak otwarte są sklepy Lidl?

Lidl to jeden z tych sklepów, który w soboty pracuje długo. Jeżeli zechcemy zrobić zakupy w którymś ze sklepów sieci Lidl, w soboty możemy to zrobić w godzinach od 7:00 do 22:00. W niedziele handlowe, takie jak 5 sierpnia, większość sklepów Lidl pracuje od godziny 9:00 rano aż do 19:00, choć niektóre placówki mogą być otwarte krócej (przed wyjściem do sklepu można sprawdzić godziny otwarcia konkretnego punktu na mapie, dostępnej na stronie Lidla).

Auchan – godziny otwarcia w soboty i niedziele

Podobnie jak duża część konkurentów, Auchan również wydłużył godziny pracy w soboty. Znacząca część sklepów Auchan w sobotę będzie otwarta od 7:00 do 22:00. W niedziele handlowe sklepy te będą otwarte trochę krócej, bo od 9:00 do 21:00. Wyjątkiem będą sklepy umiejscowione w galeriach handlowych – takie sklepy Auchan mogą być otwarte nawet do 22:00.

Jak otwarte są Biedronki w niedziele handlowe?

To, jak otwarty jest dany sklep sieci Biedronka, zależy m.in. od lokalizacji. Jako ogólną zasadę można jednak przyjąć, że sklepy Biedronka pracują w soboty od 6:00 lub 7:00 aż do 22:00. Niektóre sklepy, np. te na dworcach, mogą być otwarte nawet do 23:00. W niedziele handlowe, a więc także w tym tygodniu, Biedronki otwarte są najczęściej od 8:00 do 21:00.

Godziny otwarcia sklepów Tesco – soboty i niedziele

Sklepy sieci Tesco znane są z tego, że wiele spośród nich otwarte jest przez 24 godziny na dobę. W soboty większość sklepów sieci Tesco pracuje od 7:00 do 23:00. W niedziele handlowe godziny pracy sklepów Tesco są bardzo podobne, choć warto mieć na uwadze, że punkty w mniejszych miejscowościach mogą być otwarte znacznie krócej, np. do godziny 18:00.