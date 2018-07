Zaćmienie Księżyca już dziś. Co dokładnie zobaczymy na niebie? Pięć faz zaćmienia

27 lipca na niebie będzie można zaobserwować zaćmienie Księżyca. Do zaćmienia dochodzi stosunkowo często, jednak tegoroczne będzie najdłuższym w XXI wieku - kolejna okazja, by podziwiać to zjawisko tak długo, nadarzy się dopiero w... 2123 roku.

Warto więc spojrzeć w nocne niebo. Tym bardziej, że do obserwowania zaćmienia Księżyca nie trzeba mieć oprzyrządowania. Jednak nie wszystkie fazy będą widocznie z każdego miejsca Polski, warto też sprawdzić pogodę na wieczór - jedynie ona może popsuć oglądanie tego zjawiska.

Zaćmienie Księżyca - wszystkie pięć faz

Zaćmienie - w uproszczeniu - ma pięć faz i pierwsza z nich, półcieniowa, nie będzie widoczna z części Polski - wtedy Księżyc zaczyna nieznacznie ciemnieć. Jej początek można wyznaczyć dla Polski około godz. 19.15.

Następna faza, częściowa, będzie widoczna zaraz po wschodzie Księżyca - wtedy Księżyc będzie miał na sobie cień, stopniowo widoczny stanie się kolor czerwony.

Zaćmienie Księżyca 27 lipca. Wszystkie fazy zaćmienia Gazeta.pl

Faza całkowitego zaćmienia potrwa rekordowo długo - aż godzinę i 43 minuty. Cały Księżyc przybierze czerwony kolor. Kulminacja tej fazy przypada około w Polsce godz. 22.21.

Później znów nastąpi faza częściowa (tym razem powierzchnia Księżyca będzie się robić coraz jaśniejsza), a potem znów półcieniowa. Wtedy Księżyc zacznie wracać do swojej "naturalnej" barwy - finał całego zjawiska przypadnie w Polsce około godz. 1:28.

Zaćmienie Księżyca - czemu będzie wyjątkowe?

Tak długi czas zaćmienia bierze się stąd, że orbita Księżyca jest elipsą - w tej chwili znajduje się on najdalej od Ziemi i będzie najdłużej pozostawał w jej cieniu.

Samo zaćmienie Księżyca powstaje w momencie, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem w pełni - Księżyc musi wówczas "wejść" w stożek cienia Ziemi.