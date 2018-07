Policja użyła gazu przed Pałacem Prezydenckim. Policjanci: byliśmy profesjonalni. Pokazują nagrania

Polska policja od rana opublikowała kilka nagrań i wyjaśnień na swoim Twitterze. Wszystko po tym, jak na proteście przed Pałacem Prezydenckim funkcjonariusz użył gazu. Policja tłumaczy, że była to odpowiedź na zagrożenie, a ktoś z tłumu rozpylił gaz jako pierwszy. Wszystko działo się, gdy zorganizowana część demonstracji przed pałacem już się skończyła, na miejscu wciąż było jednak sporo osób.

"ZOMO", "wyp***dalać"

- Podczas prowadzonego zabezpieczenia policjanci byli opanowani, profesjonalni i nie dawali się sprowokować części osób, które swoim zachowaniem próbowały doprowadzić do eskalacji konfliktu, dążąc do starcia fizycznego i wulgarnie odnosząc się do funkcjonariuszy - czytamy w opisie jednego z filmików.

Na samym nagraniu niewiele widać, gdyż jest zamazane, by ukryć wizerunek znajdujących się na nim osób. Widać kłębiący się tłum, słychać krzyki i skandowanie "ZOMO", "wyp***dalać", "precz z pałacu, ty pajacu", a także nawoływanie policji do "zachowania zgodnego z prawem".

Inne nagranie z demonstracji zamieściło na Twitterze także TVP Info. Widać na nim mężczyznę w białej koszulce, który skacze i napiera na policjanta i policjantkę, macha rękami koło ich głów i krzyczy "ZOMO!".

Policja: to wandalizm i chuligaństwo

Komenda stołeczna pokazała też inne nagranie, które zamieścił na Twitterze Krzysztof W. Panek. "Kto na kogo napiera? Kto używa wulgaryzmów? Kto prezentuje bardziej agresywną postawę?" - pytają policjanci we wpisie. Na filmiku widać, jak tłum przepycha się z policją. Ludzie skandują "nie pomogą wam kordony, gdy suweren jest wk***wiony".

Warszawska policja pokazała też zdjęcia wulgarnego napisu na barierkach i pomazanego sprejem radiowozu. "Co wspólnego z pokojową manifestacją ma niszczenie policyjnego mienia, wandalizm i chuligaństwo?" - napisano.

Policja pokazuje, jak działa miotacz gazu

Policja odniosła się też do relacji świadków, cytowanej przez Wyborcza.pl, że "od policji poszła chmura gazu". Policja przekonuje, że jeśli pojawiła się taka "chmura", to od protestujących - gdyż miotacze na wyposażeniu policji działają inaczej.

Jeden z funkcjonariuszy zademonstrował nawet działanie urządzenia na nagraniu. Widać, że miotacz wyrzuca gaz strumieniem, a nie chmurą. - Nie ma możliwości, żeby pojawiła się chmura - stwierdził policjant. "Reakcja policjantów stanowiła wyłącznie odpowiedź na zaistniałe zagrożenie" - podkreślono we wpisie.

Później Wojciech Czuchnowski, do którego relacji odnosiła się bezpośrednio policja, wyjaśnił, że nie był świadkiem zdarzenia. "Byłem wtedy w innym miejscu. Potem dla wyborcza.pl spisywałem relacje uczestników i wersję policji. Jeden z uczestników mówił o 'chmurze gazu'" - tłumaczył dziennikarz.