Męcząca pogoda. Zwrotnikowe powietrze nad Polską. To będzie długa fala upału

witoldpolak 3 godziny temu

Temperatura 30 st. to żaden upał. Normalna pogoda w lecie. I tak powinno być.

Mamy już 27 lipca a nie było w tym roku temperatury powyżej 30 st.

Dawniej to były lata, temp. powyżej 34 st. i nikt nie robił z tego końca świata.

Ale wtedy nie było jeszcze cwaniaków klimatycznych do dojenia jelonków.