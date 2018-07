Kolejne miasto wprowadza prohibicję. Sprzedaż alkoholu będzie ograniczona też w Olsztynie

j_p_salomonczyk pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Wrócą stare czasy, gdy w kolejce do meliny stali umundurowani milicjanci pospołu z innymi spragnionymi. Zawsze kiedy słyszę o zakazach szczególnie uchwalanych przez tzw. "samorządowców" nie mam wątpliwości , ze jest to projekcja ich kretynizmu!.Przypatrzmy się tym wykwitom ludowej reprezentacji - gdy mają jakiś problem do rozwiązania znają tylko zakazy i nakazy! Mając do czynienia z tzw. "samorządowcami" nie mam wątpliwości - myslenie to jest dla nich nieosiągalna kompetencja!