Niedziele handlowe 2018. Czy 5 sierpnia będą otwarte sklepy Auchan, Lidl i Tesco?

Niedziele handlowe. 5 sierpnia sklepy otwarte czy zamknięte?

Jutro, podobnie jak w zeszłym tygodniu, 5 sierpnia wypada niedziela handlowa. Oznacza to, że bez przeszkód możemy robić zakupy w galeriach handlowych, ale także w sklepach Biedronka, Lidl czy Tesco. W niedziele handlowe otwarte mogą być wszystkie sklepy – bez względu na branżę czy liczbę zatrudnionych osób.

Dlaczego 5 sierpnia to niedziela handlowa? Ogólna zasada dotycząca niedziel handlowych mówi, że wypadają one dwa razy na miesiąc i są to pierwsza oraz ostatnia niedziela danego miesiąca. Wyjątkami od tej zasady są takie miesiące jak grudzień czy kwiecień, w trakcie których niedziele handlowe zdarzają się znacznie częściej ze względu na wypadające w tych miesiącach święta.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jak w kolejnych latach będą otwarte sklepy Lidl, Biedronka, Auchan?

Wspomniana wcześniej zasada dotycząca liczby niedziel handlowych w ciągu miesiąca zmieni się już w styczniu. Od początku 2019 roku niedziele handlowe będą wypadać zaledwie raz w miesiącu. Jeszcze mniej niedziel handlowych odnotujemy w roku 2020. Za dwa lata niedziele handlowe zdarzą się wyłącznie siedem razy w ciągu całego roku.

Niedzielami handlowymi w 2020 r. będą ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, jedna niedziela przed Wielkanocą oraz dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem. Jeżeli przepisy dotyczące niedziel handlowych się nie zmienią, siedem niedziel handlowych w roku będzie także w kolejnych latach. Warto jednak pamiętać, że po wakacjach może dojść do nowelizacji ustawy o niedzielach handlowych – inicjatywę poselską mającą udoskonalić dotychczasowe przepisy zapowiedział wiceminister pracy Stanisław Szwed.