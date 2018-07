24-latek zmarł w restauracji, niepełnoletnie znajome trafiły do szpitala. Zażywali dopalacze

mazzinl890 godzinę temu Oceniono 25 razy 9

To inny rodzaj selekcji naturalnej.

W dawnych czasach krótkowzroczny łowca padał z głodu zanim zdążył gen krótkowzroczności przekazać potomstwu. Szybkość konia była największą możliwą, więc z powodu samej szybkości mało to ginął. Luzie z genem do rozwijania dużych prędkość kiedyś spokojnie sobie żyli a dziś się zabijają na drogach. Zaś ci, którzy będąc idiotamu żrą dziwne nieznane substancje, odchodzą młodo z nagrodą Darwina w kieszeni.

Żadna strata, świat idzie dalej.