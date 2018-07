Na pytania komisji odpowiadał "nie wiem". Z przesłuchania wyszedł z karą 40 tysięcy złotych

ZX 2 godziny temu Oceniono 48 razy 26

Ponieważ wiedza prawnicza wielu forumowiczów nie wykracza zbytnio poza poziom piaskownicy, to informuję, że świadek może odmówić odpowiedzi, jeśli jej udzielenie naraża go lub osobę mu bliską na odpowiedzialność karną, hańbę, bezpośrednią szkodę majątkową. Może też odmówić w przypadku tajemnicy zawodowej. I musi wyjaśnić dlaczego odmawia odpowiedzi. Nie może natomiast kłamać oraz odpowiadać "nie wiem", "nie pamiętam" na niewygodne pytania. To już sąd ocenia wiarygodność takiej odpowiedzi. Jeśli sąd zapyta świadka skąd miał pieniądze na nowe Porsche, które kupił miesiąc temu, a ten odpowiada "nie pamiętam" albo "nie wiem" to jest to ewidentne uchylanie się od odpowiedzi. Gdyby świadkowie mogli odpowiadać bez konsekwencji "nie pamiętam" na dowolne pytanie, to procesy zamieniłyby się w farsę.