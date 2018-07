Janusz Palikot kupił browar od posła Jakubiaka. "Negocjacje były twarde i długie"

Marek Jakubiak, chcąc bardziej poświęcić się polityce, a mniej biznesowi, postanowił sprzedać kilka browarów wchodzących w skład Browarów Regionalnych Jakubiak. Początkowo mowa była o browarach Ciechan, Bojanowo i Lwówek. Jak się jednak okazuje, postanowił sprzedać również browar Tenczynek – i to nie byle komu. Zakupił go Janusz Palikot, były poseł Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota, który wycofał się z polityki kilka lat temu. - Śmieję się, że liberał o mocno lewicowych poglądach zdołał dogadać się w tej sprawie z nacjonalistą. Negocjacje były twarde i długie. Ale dogadaliśmy się – mówił Janusz Palikot w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.

Oficjalnie browar Tenczynek zakupiła spółka akcyjna Manufaktura Piwa, Wódki i Wina. Prezesem zarządu jest Zbigniew Borowy, wieloletni współpracownik Janusza Palikota, a w radzie nadzorczej spółki zasiada m.in. Emil Palikot, syn byłego polityka. Do transakcji doszło w kwietniu tego roku.

Jak się okazuje, Janusz Palikot od początku 2016 roku rozglądał się za browarem, który mógłby kupić. - Wiedziałem, że to ma być mały browar. (...) Byłem w kilkunastu browarach, tych działających, a także tam, gdzie dawno, dawno temu warzono piwo. Myślałem o Lubelszczyźnie. (...) W końcu trafiłem do Tenczynka pod Krakowem. I to było to: stare średniowieczne mury, fantastyczne piwnice, niepowtarzalny klimat – opowiada były polityk.

Alkoholowa historia Janusza Palikota

Browar Tenczynek, który Janusz Palikot kupił od Marka Jakubiaka, nie jest jego pierwszym biznesem związanym z alkoholem. Na początku lat 90. założył on spółkę Ambra, która do dziś produkuje wina musujące, a od kilku lat również cydr. Następnie założył spółkę Jabłonna S.A., która zakupiła akcje Polmosu Lublin produkującego wódkę, m.in. Żołądkową Gorzką. Sprzedał je w 2006 roku, kiedy Polmos wszedł na giełdę.