Były prezes Enei zatrzymany przez CBA. Chodzi o interesy prowadzone z Białorusią

Mam nadzieję, że teraz więcej osób zrozumie dlaczego Schetyna zapowiadał zlikwidowanie CBA...



(..) Pod koniec czerwca CBA zatrzymało dwóch b. członków zarządu firmy Enea SA w tej sprawie. Śledczy zarzucili Maksymilianowi G. i Krzysztofowi Z. niekorzystny dla spółki zakup linii energetycznej między Polską a Białorusią. Zakup mostu energetycznego przyniósł co najmniej 15 mln zł strat, a do transakcji doszło w sierpniu 2011 r.



Z wcześniejszych informacji Biura wynikało, że zakupu dokonano od spółki Z. Ltd. z raju podatkowego, od podmiotu prawa cypryjskiego. Stwarzano przy tym pozory korzystnego dla spółki Enea przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia mostu energetycznego, mającego służyć do eksportu oraz tranzytu energii przez system Białorusi na rynek Polski i Unii Europejskiej. Linia nie miała jednak wystarczającej mocy, nie przeprowadzono wcześniej analiz dotyczących strony technicznej i finansowej transakcji – uważają śledczy.



Zdaniem CBA w tej sprawie wiceprezesi – członkowie zarządu Enea – nie dopełnili ciążących na nich obowiązków. Działając wspólnie z innymi osobami i dla osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, zawarli umowę i doprowadzili do przelania na konto cypryjskiego banku kilkunastu milionów złotych. Zrobili to, mimo że kupiona spółka nie prowadziła w tym czasie żadnej działalności gospodarczej i generowała straty – uważają śledczy.



niezalezna.pl/231677-byly-prezes-enei-w-rekach-cba-chodzi-o-zakup-mostu-energetycznego-miedzy-polska-a-bialorusia