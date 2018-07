Rodzice Polki, która zginęła w Grecji: Nikt do nas nie zadzwonił, nie poinformował

krikrikrikri 2 godziny temu Oceniono 39 razy 31

Współczuję tragedii, ale kto miał niby do Pani zadzwonić? Skąd miał ten ktoś wiedzieć o tym żeby do Pani zadzwonić? Ludziska, ogarnijcie się. Jak wyjeżdżam to zgłaszam w serwisie Odyseusz, mam kilka numerów ICE w telefonie, w portfelu kartę z danymi itp.