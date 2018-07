31-latek udawał w internecie pielęgniarkę. Uczniów z Lublina prosił o rozbierane zdjęcia

zz1026 19 minut temu 0

"Krzysztof K. był wcześniej znany lubelskim policjantom. W kwietniu 2015 roku został zatrzymany, gdy również podając się za pielęgniarkę, nawiązał kontakt z 12-letnią mieszkanką powiatu chełmskiego"



i 3 lata pozniej dalej to samo robi?

niech zgadne dostal wyrok w zawieszeniu? czy moze kare nagany?



kiedys byl wywiad z jednym z prokuratorow

kiedy wzywal przestepcow na przesluchania zawsze na poczatku z przyczyn formalnych pytal sie o ich historie karna

kazdy przestepca z pamieci recytowal dokladna date kiedy szedl do wiezienjia i za co ale jak pytal o wyroki w zawieszeniu to malo ktory pamietal kiedy dostal za co na jak dlugo i ile tych wyrokow

wiec stad pytanie co to za kara skoro ukarany nawet jej nie pamieta?