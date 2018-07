Niedziele handlowe lipiec 2018. Jak w weekend 28-29 lipca są otwarte sklepy Lidl, Biedronka, Tesco?

W lipcu 2018 niedziele handlowe przypadają dwa razy. W obu tych dniach sklepy Biedronka, Lidl, Tesco, Auchan są otwarte.

W które niedziele otwarte są sklepy Auchan, Lidl oraz Tesco?

29 lipca to już ostatnia niedziela w tym miesiącu, co oznacza, że jest to niedziela handlowa. Przypomnijmy, że według zasad obowiązujących od marca tego roku, w każdym miesiącu 2018 roku wypadają dwie niedziele handlowe i są to zazwyczaj pierwsza oraz ostatnia niedziela. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są te miesiące, w czasie których obchodzimy ważne święta, np. Boże Narodzenie. Z tego powodu w grudniu niedziel handlowych jest więcej. Świąteczne zakupy zrobimy więc bez przeszkód w sklepach typu Biedronka czy Lidl.

Podsumowując: w niedzielę 29 lipca i inne niedziele handlowe Lidl, Biedronka czy Auchan są otwarte.

Niedziele handlowe. Tesco, Auchan i inne sklepy wydłużają godziny pracy w soboty

Ze względu na wprowadzenie podziału na niedziele handlowe i niehandlowe, wiele sklepów zdecydowało się na wydłużenie godzin pracy w soboty, bez względu na to, czy w danym tygodniu sobota poprzedzona jest niedzielą handlową, czy też nie. Jak w weekendy takie jak 28-29 lipca, kiedy mamy niedzielę handlową, pracują sklepy Lidl, Auchan, Biedronka czy też Carrefour?

Lidl. Godziny otwarcia – niedziela

Lidl to firma, która zdecydowała się wydłużyć godziny pracy w soboty. Osoby, które chcą zrobić zakupy w Lidlu w pierwszy dzień weekendu, mogą to zrobić od godziny 7:00 do 22:00. W niedziele handlowe godziny otwarcia większości sklepów Lidl to 9:00 -19:00, choć warto pamiętać, że od tej zasady zdarzają się wyjątki.

Jak sklepy Auchan czynne są w niedziele?

Podobnie jak sklepy sieci Lidl, tak sklepy Auchan wydłużyły godziny pracy w soboty. Większość sklepów z czerwonym szyldem pracuje w soboty od 7:00 do 22:00. Podobnie rzecz ma się w niedziele handlowe – sklepy Auchan są wtedy otwarte od 9:00 do 21:00, chyba że dany sklep znajduje się na terenie galerii handlowej.

Biedronka w niedziele czynna od...

Godziny otwarcia sklepów Biedronka też zależą od lokalizacji. Większość placówek tej sieci w soboty pracuje od godziny 6:00 lub 7:00 aż do 22:00 lub nawet do 23:00. Dłuższe godziny pracy dotyczą przede wszystkim tych Biedronek, które znajdują się na dworcach. W niedziele handlowe większość Biedronek otwarta jest od 8:00 do 21:00. Szczegóły sprawdzisz tutaj.

Tesco – godziny otwarcia w soboty i niedziele

Wiele sklepów sieci Tesco otwartych jest całodobowo. Znaczna ich część pracuje w soboty od 7:00 aż do 23:00, podobnie jak w niedziele handlowe. Warto pamiętać, że sklepy tej sieci w niedziele handlowe mogą pracować znacznie krócej, np. do 18:00. Przed wizytą w pobliskim sklepie Tesco warto sprawdzić godziny otwarcia danej placówki na miejscu lub na stronie internetowej firmy.