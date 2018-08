5 sierpnia. Lidl, Auchan, Biedronka i Tesco będą otwarte?

Dzień 5 sierpnia to pierwsza niedziela w miesiącu, co oznacza, że jest to także niedziela handlowa. Ogólna zasada dotycząca niedziel handlowych jest prosta – w każdym miesiącu wypadają dwie niedziele handlowe, chyba że ze względu na ważne święta, takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie zdecydowano inaczej. W większości miesięcy tego roku niedziele handlowe wypadają w pierwszą oraz w ostatnią niedzielę miesiąca. To właśnie w takie dni otwarte są galerie handlowe, sklepy odzieżowe oraz popularne sklepy wielkopowierzchniowe - Lidl, Auchan, Tesco oraz Biedronka.

Niedziela 5 sierpnia - godziny otwarcia sklepów

Najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową, a to oznacza, że wiele sklepów będzie otwartych dłużej. Większość sklepów sieci Lidl pracuje w niedziele handlowe od godziny 9:00 do 19:00. Biedronka będzie otwarta nieco dłużej – w niedziele handlowe większość Biedronek jest otwarte od 8:00 do 21:00. Jak otwarte będą sklepy Tesco? W niedziele handlowe te największe placówki pracują od 7:00 do 23:00, jednak warto pamiętać, że mniejsze sklepy mogą pracować znacznie krócej, np. do godziny 18.00.

Godziny otwarcia sklepów Auchan w niedziele handlowe to najczęściej godziny od 9:00 do 21:00, chyba że dany supermarket znajduje się w galerii handlowej – w takim wypadku Auchan może być otwarty do 22:00. Od wszystkich tych reguł istnieją jednak wyjątki, dlatego przed wyjściem do sklepu wcześnie rano lub późno wieczorem warto upewnić się, w jakich godzinach otwarta jest dana placówka, sprawdzając to stronie danej firmy.

Niedziele handlowe - sierpień 2018

Kalendarz niedziel handlowych na sierpień 2018 i kolejne miesiące możecie zobaczyć poniżej. W niedziele i inne dni zaznaczone na czerwono obowiązuje zakaz handlu.

Niedziele handlowe 2018. Kalendarz do druku Gazeta.pl