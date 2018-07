Bodnar: Każdy sędzia będzie musiał spojrzeć w VAR i sprawdzić, czy polskie sądy są niezależne

11danek pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

Zaczyna się, to są dopiero początki tego co nas czeka. Demokratyczny świat odwraca się do nas plecami. Już nie długo każdy z nas odczuje na własnej skórze to co zgotowała nam garstka nieodpowiedzialnych świrów. Kłopoty dla przedsiębiorców w kontaktach z zagranica, malejące zainteresowanie Polska przez turystów, obostrzenia przy przekraczaniu granic dla zwykłego Polaka itp. Będzie tego coraz więcej bo nikt nie chce się kolegować z kimś kto nie chce uznać ogólnie przyjętych norm zachowania.