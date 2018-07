Sinice w Bałtyku. Zamknięte kąpieliska m.in. w Gdańsku i Gdyni. Nowa lista

Eutrofizacja.o.k. Azot i fosfor w wodach spływających do Bałtyku.O.K. Wysoka temperatura i specyfika Bałtyku - morza zamkniętego. O.K. Ale dlaczego nikt nie napisze, że to wynik zanieczyszczenia wód naszego morza ściekami komunalnymi. Ostania awaria oczyszczalni ścieków w aglomeracji gdańskiej i zrzuty ogromnych ilości nieoczyszczonych ścieków wprost do Wisły. Te goowna pływają w Bałtyku i to one też nazywane są zakwitami sinic.