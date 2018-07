Płonie nielegalne składowisko odpadów pod Głogowem. Eksplodują pojemniki z chemikaliami

emeni wczoraj Oceniono 20 razy 14

"The Telegraph" już nawet opisuje mechanizm stałego wywozu śmieci z Wielkiej Brytanii do Polski, gdzie następnie zostają podpalone w niewyjaśnionych okolicznościach. Tłumaczono, "mafia śmieciowa" rządząca krajem wolskim zarabia na tym procederze setki milionów.



Piszą, że po wprowadzeniu w styczniu przez Chiny zakazu importu plastiku przeznaczonego na recykling Polska stała się szóstym największym odbiorcą brytyjskich śmieci na świecie przyjmując prawie 12 tys. ton plastiku. Jak oceniono, to EFEKT SYSTEMU PRZEŻARTEGO KORUPCJĄ .



Piszą, że zgodnie z wygodnym dziwactwem w polskim prawie (dopasowanym pod mafię) odpowiedzialność za uprzątanie skutków pożarów takich jak w Zgierzu spoczywa na władzach lokalnych, a nie na firmach importujących i przetwarzających odpady.



Jednym słowem kraj bananowy z szalejącą mafią śmeiciową przy skorumpowanym systemie.

I co na to PiS?

Mafia truje nasze uprawy, powietrze, przyrodę i nas - śmiejąc się PiS w twarz a rząd ŚPI ! Jak głęboko sięga korupcja, że na życzenie przestępców, robiących z naszego kraju gnój, kolejne rządy odwracają twarz i udają, ze deszcz pada a ci bandyci dalej robią co chcą? Państwo z tektury? CH. d. i kamieni kupa? Bananowy kraj?