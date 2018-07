Niedziele handlowe - lipiec 2018. Czy jutro będą otwarte sklepy Biedronka, Lidl, Tesco?

lukasz_patrykus 9 minut temu Oceniono 1 raz 1

Czy w tym kraju uda się zrobić coś co będzie tak po prostu, zwyczajnie działało, będzie proste do zrozumienia i użycia bez tego polskiego tak ale jeżeli to piątek przestepny a pani jest kombatantem z drugą grupą inwalidzką to nie...

Zdecydujecie się pisdoludki, albo niedziela jest dniem pańskim i wszyscy ten dzień święty święcą albo to dzień jak co dzień i każdy robi jak uważa!???