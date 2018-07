Niedziele handlowe - lipiec 2018. Czy jutro możemy robić zakupy bez ograniczeń?

Niedziele handlowe lipiec 2018. Czy 29 lipca zrobimy zakupy w sklepach Lidl, Auchan, Biedronka, Tesco? (Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta)

Czy najbliższa niedziela to niedziela handlowa? Czy sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Tesco i Auchan będą otwarte? Tegu typu pytania co tydzień zadaje sobie tysiące Polaków. Odpowiadamy na pytanie, czy 29 lipca to niedziela handlowa.

Niedziele handlowe - lipiec 2018. Sklepy Lidl, Auchan i Biedronka 29 lipca W lipcu 2018 było aż pięć niedziel, ale tylko dwie spośród nich to niedziele handlowe. 29 lipca to jedna z nich – w najbliższą niedzielę sklepy Lidl, Auchan, Biedronka czy Tesco będą otwarte. Oprócz popularnych supermarketów otwarte będą także galerie handlowe w całym kraju. Niedziele handlowe 2018. Kiedy niedziela handlowa? Zapamiętaj prostą zasadę Choć podział na niedziele handlowe i niehandlowe obowiązuje od marca tego roku, wielu z nas wciąż nie pamięta, w które niedziele można robić zakupy. Ogólna zasada dotycząca niedziel handlowych mówi, że niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu. Są to zazwyczaj: pierwsza niedziela w miesiącu, ostatnia niedziela w miesiącu. Wtedy otwarte mogą być sklepy takie jak Biedronka, Lidl i Auchan, ale także wszystkie galerie handlowe. Wyjątkiem od tej reguły może być np. grudzień, w czasie którego ze względu na Święta Bożego Narodzenia wypada więcej niedziel handlowych. Warto jednak pamiętać, że zasada dot. dwóch niedziel handlowych w miesiącu zmieni się już w kolejnym roku. Kolejne niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Kalendarz W 2018 roku w każdym miesiącu wypadają dwie niedziele handlowe, jednak liczba niedziel handlowych w miesiącu zmniejszy się już w styczniu 2019. Od początku 2019 roku niedziele handlowe wypadną tylko raz w miesiącu, chyba że ze względu na święta postanowiono inaczej. Jeszcze mniej niedziel handlowych wypadnie w 2020 roku, który będzie rokiem przełomowym. Już za dwa lata niedziele handlowe zdarzą się zaledwie siedem razy w ciągu roku! Niedziele handlowe w 2020 roku to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, jedna niedziela przed Wielkanocą oraz dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem. Jeżeli ustawa o zakazie handlu w niedziele nie zmieni się w znacznym stopniu, zasada o siedmiu niedzielach handlowych w roku będzie zasadą obowiązującą także w kolejnych latach. Duże sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Tesco czy Auchan obecnie przyciągają klientów promocjami w dni inne niż niedziela. Niedługo znów będą musiały szukać sposobów, jak poradzić sobie w nowych realiach. Niedziele handlowe 2018 - w te dni sklepy będą zamknięte

