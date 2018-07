Polskie MSZ o pożarach w Grecji: Nie ma konieczności ewakuacji Polaków

dymekiwybieralski pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

O Polsce w ruinie mówiły elity III RP u Sowy: chu..du..kamieni kupa, państwo teoretyczne, odseparować się od tego syfu, bandy w górnictwie, idiota pracujący za 6 tysięcy, 10 tysięcy to słaba pensja, teraz to benzyna może być po 7 złotych, najlepsza rodzina to bezdzietna rodzina. Tak elity mówiły o państwie, którym rządziły. W szczujniach na wizji opowiadały Polakom bajki o "złotym wieku dla Polski”.



Broń nas Panie przed specami kamieni kupy od ekonomii! 25 lat budowania kolonii wystarczy. Zostały tylko zagraniczne montownie, knajpy, banki, apteki, ubezpieczalnie i markety! 3 miliony ludzi było na emigracji, 2 na bezrobociu i 3 miliony gotowych w każdej chwili wyjechać, nie czujących żadnej więzi z krajem!



Poszło na 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego, wyprawkę dla dzieci do szkoły. A mogło dalej iść na mafie VAT i paliwowe, sbckie emerytury, czyścicieli kamienic, przepłacone Caracale, nagrody ustalane na cmentarzach i u sowy z argumentacją, że na nic nie ma, nic się nie da, weź kredyt, zmień pracę! By pytali, powiedzcie, gdzie te pieniądze są zakopane?!



Premier Morawiecki:"..Kiedy 4,5 roku temu prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował program 500 plus, ówczesny premier Donald Tusk pytał skąd wziąć na niego pieniądze. Mówił: pokażcie, gdzie one są zakopane. To my wam pokazaliśmy, gdzie one są zakopane. Pokazaliśmy to w paliwie, mafiach paliwowych, przemycie papierosów, alkoholu skażonym. Wszystko to nie tylko pokazaliśmy, ale i odzyskaliśmy dla polskiego społeczeństwa i przekazaliśmy ludziom - mówił dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki..."



"My wprowadziliśmy politykę, co do której wy mówiliście "to się nie da", "to się nie uda", "na pewno na to nie ma pieniędzy" - wskazał premier.Zaznaczył, że jego rząd "znalazł pieniądze" na politykę społeczną, m.in. wygrywając walkę z mafiami VAT-owskimi.Przed którymi wy rozścielaliście czerwone dywany, niczym przed celebrytami- zwrócił się do poprzednio rządzących."



"..w analizach GUS w 2014 r. prognozowano, że w 2017 r. urodzi się 346 tys. dzieci. "Urodziło się blisko 60 tys. więcej. To jest wielki sukces prodemograficzny również tego programu, Programu 500 plus" - wskazał.."Trzeba przyznać, że założenia państwa teoretycznego były imponujące, mieli rozmach i wizję rozwoju państwa. Ale dla niech "najlepsza rodzina dla państwa to bezdzietna rodzina.."? Kto tak twierdził?