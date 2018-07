Leszek Miller o orientacji wnuczki: "jest normalną, heteroseksualną kobietą". SLD przeprasza

birdy-niam-niam 8 godzin temu Oceniono 122 razy 44

jeżeli określenie "normalny" pochodzi od słowa "norma", nie rozumiem o co to całe "halo".

normą jest orientacja heteroseksualna i żadne krzyki, żadne obrażanie się , żadne zaklęcia ani parady, czy akcje "tęcza w każdej gminie" tego nie zmienią.

powtórzę dla wolno czytających - heteroseksualizm to norma, homoseksualizm, biseksualizm, pedofilia, nekrofilia, zoofilia, to odstępstwa od normy.

i teraz tak - mogę tolerować czyjś homoseksualizm, ale nie muszę go akceptować (gratisowa podpowiedź dla niepełnosprytnych - sprawdzić w słowniku, czy choćby wikipedii znaczenie słów tolerancja i akceptacja i znaleźć różnice między nimi).



i na koniec pytanie do tej rzeszy tu komentujących, którzy broniąc homoseksualizmu jako "normalnej" opcji, prześcigają się w oskarżaniu jarkacza o domniemany homoseksualizm.

jak sobie dajecie radę z ta dychotomią (z sprawdźcie se sami co to takiego).