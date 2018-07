Pożary w Grecji. Polscy turyści w strefie zagrożenia. "To był armagedon"

smok61 3 godziny temu Oceniono 13 razy -3

Niestety w Grecji nie ma wyborów do parlamentu we wrześniu , tak jak w Szwecji .

Poza tym nie jest to kraj , na którym nam zależy politycznie .

To margines europy.

Nie podejrzewam , aby Kaczyński posłał tam coś więcjej niż jedną motopompę ...;)

Co innego Szwecja. Między innymi dzięki wysłaniu polskiej strażackiej husarii do walki z ogniem. kumple Pisu ( Szwedzcy demokraci) mają wygrane wybory w kieszeni.

Mówiłem coś o tradycyjnej przyjaźni polsko szwedzkiej ...? nie mówiłem ? ...to i dobrze,,, ;) :D