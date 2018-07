Sinice w Bałtyku. Kilkadziesiąt kąpielisk zamkniętych. Nowa lista

mniklasp pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

oto wlasnie dewastujacy efekt glupiego czlowieka ktory nawozi pola fosfatem, azotem oraz odchodami zwierzat pola aby zwiekszyc plony , z deszczem to schodzi do morza i daje pozywke do "uprawy" alg. Drugi efekt to jest wpuszczaia do rzek i Baltyku odchodow zwierzecych i ludzkich. Baltyk jest sciekiem na ktorym doskonale rosna sinice