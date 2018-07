Ciało mężczyzny znalezione w toalecie pociągu na Hel. 30-latek jechał na wakacje z partnerką

qabiq 16 minut temu 0

z Pucka do Władysławowa pociąg jedzie 13 minut.

Ponieważ wyszedł do toalety przed Puckiem, i zapewne znaleziono go przed Władysławowem (powiadomienie obsługi pociągu też chwilę trwa) to od wyjścia z przedziału do znalezienia go martwego nie minęło więcej niż 15 minut.

To musiała być szybka śmierć.