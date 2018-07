Dwóch nastolatków zaginęło na jeziorze w Wąsoszu. Pływali rowerem wodnym

Zgłoszenie o dwóch osobach, które zaginęły w rejonie jeziora w miejscowości Wąsosz w województwie kujawsko-pomorskim straż pożarna otrzymała dzisiaj po godzinie 16. Zaginieni to 16- i 17-latek.

Wąsosz. Trwają poszukiwania nastolatków

Od tamtej pory na miejscu pracują służby. - Cały czas trwają poszukiwania, na wodzie jest dowódca grupy wodno-nurkowej, wraz z operatorami sonaru, który został dowieziony na miejsce - mówi w rozmowie z Gazeta.pl kapitan Paweł Przybylski, oficer prasowy komendy PSP w Nakle nad Notecią. Kapitan Przybylski wyjaśnia, że obecnie trwa "skanowanie" dna jeziora w poszukiwaniu chłopców.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzech nastolatków wypłynęło na jezioro rowerem wodnym. W pewnym momencie jeden z nich wskoczył do wody, prawdopodobnie, by się ochłodzić. - Wszedł do wody i z niejasnych przyczyn nie wypłynął, drugi chciał go ratować i też nie wypłynął - mówi kapitan Przybylski. Trzecia osoba bezpiecznie dotarła do brzegu.