Jerzy Owsiak wezwany do sądu. Ktoś doniósł, że przeklinał na spotkaniu z czytelnikami

lukasz_patrykus 3 godziny temu Oceniono 30 razy 8

Macie Pokraj nad Pisłą, teraz jak już ukradli Polakom także sądy, to się zacznie polowanie na czarownice!

Jakby w naszym pięknym kraju prokuratura wzywała wszystkich którzy użyli słowa KOORVA to cały przemysł by się zatrzymał a budowy opustoszaly, nie mówiąc już o bywalcach lokali z monopolką.