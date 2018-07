Polak podejrzany o zadźganie nożem mężczyzny w Kijowie. Został postrzelony przez policję

No to tak dla równowagi:

- źródło KPP Piaseczno:

"Z przejścia granicznego w Medyce do policyjnego aresztu w Piasecznie, został przekonwojowany 24- letni mężczyzna podejrzewany o dokonanie co najmniej dwóch kradzieży mieszkaniowych w Polsce. ....... Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego szybko wpadli na jego trop, jednak jak ustalono, mężczyzna natychmiast po przestępstwie zdołał wsiąść na pokład samolotu lecącego na Ukrainę.



Sprawa nie została jednak zamknięta. Mężczyzna został przez policjantów zastrzeżony w policyjnym systemie informatycznym, dzięki któremu jego ponowny wjazd do któregokolwiek kraju Unii Europejskiej nie pozostałby bez odzewu."

- "Policjanci z wydziału kryminalnego z Piaseczna na terenie Radomia dokonali zatrzymania 35- letniego obywatela Ukrainy. Jest on podejrzewany o ciężkie pobicie przy użyciu kija bejsbolowego małżeństwa na jedynym z piaseczyńskich osiedli. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5."

- "6 nietrzeźwych kierowców zatrzymali w miniony weekend policjanci na drogach powiatu piaseczyńskiego. Jeden z nich 24- letni obywatel Ukrainy mając 1,5 promila alkoholu stracił panowanie nad seatem i z kolejowej skarpy wjechał wprost na peron stacji PKP Piaseczno. "



KPP Garwolin:

- "Na ul. Starówka w Lipówkach, tuż po godzinie 11.00, obywatel Ukrainy 28-letni Roman L., mieszkający w Otwocku, kierował samochodem Fiat Ducato, mając 1,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. "

